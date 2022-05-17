В Донецкой области оккупанты убили семь человек с начала суток
Обстрел Бахмута, 17 мая (Фото:Павел Кириленко / telegram)
В результате военных действий РФ в Донецкой области 17 мая погибли семь мирных жителей области.
Война России против Украины — главные события 17 мая
Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что два человека погибли в Бахмутском, два в Бахмуте, один в Авдеевке, один в Дробышеве и один в Соледаре. Еще шесть человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области
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