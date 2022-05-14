Жителей Донецкой области предупредили о возможном прекращении поставок газа из-за действий России 14 мая, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Газовая конфорка (иллюстративное фото) (Фото:НАК Нафтогаз Украины)

В Донецкой области местным жителям могут прекратить поставлять газ из-за действий РФ.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает пресс-служба Донецкоблгаза.

В ведомстве уточнили, что это может произойти в ближайшие дни.

По данным Донецкоблгаза, на оккупированных территориях Украины несанкционированно был перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод (эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины — ОГТСУ).

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