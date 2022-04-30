За сутки в Донецкой и Луганской областях отразили четырнадцать атак РФ, уничтожены десятки единиц техники — Генштаб ВСУ 30 апреля, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники осматривают поврежденный на востоке Украины российский танк (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

По состоянию на 06:00 30 апреля в Украине продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с Крымом.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



Войска РФ наносят авиационные, ракетные удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций украинских войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление войск оккупантов.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации не произошло.

На Северском направлении подразделения врага обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успехов нет, боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений украинских военных.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений украинских войск.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

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