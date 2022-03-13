Оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева

13 марта, 10:26
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Евгений Матвеев (Фото:Энергодар новости)

Евгений Матвеев (Фото:Энергодар новости)

Российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

О преступлении российских военных сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

https://www.facebook.com/starukh/posts/2162610210558450&show_text=true&width=500

В 2020 году Евгений Матвеев в третий раз занял пост городского главы Днепрорудного. На выборы он шел от партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Евгений Матвеев уже был мэром Днепрорудного, его избирали на пост городского головы дважды с 2006 по 2015 годы.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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