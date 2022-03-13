Оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева 13 марта, 10:26 Цей матеріал також доступний українською Евгений Матвеев (Фото:Энергодар новости)

Российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

О преступлении российских военных сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.



В 2020 году Евгений Матвеев в третий раз занял пост городского главы Днепрорудного. На выборы он шел от партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Евгений Матвеев уже был мэром Днепрорудного, его избирали на пост городского головы дважды с 2006 по 2015 годы.

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