В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли птицефабрику, здание разрушено до основания
Разрушенная птицефабрика (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В Днепровском районе Днепропетровской области русские войска разрушили птицефабрику.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА. ( ОВА) Валентин Резниченко.
«Днепропетровщина. 16 апреля. 09.50. У нас два «прилета» — написал он.
В результате обстрела была полностью разрушена неработавшая птицефабрика.
«Там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими „кривыми“ ракетами в „стратегический“ объект», — отметил Резниченко.
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