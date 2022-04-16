В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли птицефабрику, здание разрушено до основания 16 апреля, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная птицефабрика (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В Днепровском районе Днепропетровской области русские войска разрушили птицефабрику.



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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА. ( ОВА) Валентин Резниченко.

«Днепропетровщина. 16 апреля. 09.50. У нас два «прилета» — написал он.

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В результате обстрела была полностью разрушена неработавшая птицефабрика.

«Там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими „кривыми“ ракетами в „стратегический“ объект», — отметил Резниченко.

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