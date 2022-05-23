«Мир должен знать правду». В Давосе открылся Russian War Crimes House 23 мая, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Russian War Crimes House в Давосе (Фото:Valentina Rostovikova)

В понедельник, 23 мая, состоялось официальное открытие Russian War Crimes House (Дом военных преступлений России) во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Проект, организованный Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел Украины и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов, находится в бывшем Российском доме в Давосе. Он призван помочь привлечь мировое внимание к ужасающей реальности российской агрессии в Украине.

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«Когда мы пытались построить в Киеве Мемориал Бабьего Яра — как мемориал массовому убийству украинских евреев немецкими нацистами, то мечтали о том, чтобы ничто подобное больше никогда не повторилось — „Никогда снова“. Но, начиная с 24 февраля этого года, когда россия вторглась в Украину, мы стали свидетелями геноцида украинцев со стороны россиян. „Никогда снова“ не сработало», — заявил бизнесмен Виктор Пенчук.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также подчеркнул, что мир должен знать правду о российской агрессии в Украине.

Russian War Crimes House в Давосе / Фото: Valentina Rostovikova

«Сегодняшнее событие очень важно. Мир должен знать правду. Дом. Что такое дом? Место, где вам хорошо и безопасно, где ваши желания сбываются, дом — это будущее, где растут ваши дети, дом — это вселенная, место, где начинается путешествие. Моя страна, Украина, мой дом, охвачена войной. Полчища мясников, насильников и убийц принесли его нам, они похожи на людей, но их поступки лишают их права называться людьми. Об этом следует говорить прямо и четко. Надо говорить правду. Название того, что когда-то было „русским домом“ в Давосе, не просто символично, оно обосновано, оно справедливо, потому что разоблачает мировоззрение России», — заявил Ермак.

Выставка будет работать до 26 мая и будет включать видеоработу Алексея Сая, которая начинается с заявления президента Украины Владимира Зеленского, и фотографии Мстислава Чернова, Филиппа Чанга, Максима Дондюка, Павла Дорогоя, Ефрема Лукацкого, Михаила Палинчака, Петра Сазонова, Евгения Завгородного российских военных преступлений в Украине и аудиозаписи российских солдат, которые звонят по телефону домой и рассказывают о зверствах, которые они совершили.

Russian War Crimes House / Фото: Valentina Rostovikova

Участники Всемирного экономического форума смогут увидеть доказательства и услышать истории некоторых жертв, которые дадут реальное представление о боли и опустошении, причиненные Россией, и истинной силе украинского народа и его самобытности.

Russia War Crimes House расположен по адресу Променада, 68, 7270 Давос Плац, Швейцария.

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