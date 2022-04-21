«Предложили вынести мусор». В Черновцах демонтировали два советских монумента 21 апреля, 16:30 Цей матеріал також доступний українською Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.

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Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

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«В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе», — говорится в сообщении горсовета.

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Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семену Галицкому.

Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру «красноармейцы в бою».

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