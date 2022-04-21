«Предложили вынести мусор». В Черновцах демонтировали два советских монумента

21 апреля, 16:30
Цей матеріал також доступний українською
Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)

Поддержи НВ

В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

Читайте также:
В Стрые Львовской области демонтировали памятник советскому солдату

«В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе», — говорится в сообщении горсовета.

Видео дня

Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семену Галицкому.

https://www.youtube.com/watch?v=1f9g7JiObOU

Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру «красноармейцы в бою».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Черновцы Декоммунизация в Украине Черновицкая область Коммунизм Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X