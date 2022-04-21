«Предложили вынести мусор». В Черновцах демонтировали два советских монумента
Памятник Семену Галицкому (Фото:Черновицкий горсовет)
В Черновцах 21 апреля демонтировали сразу два советских монумента. Речь идет о скульптуре с красноармейцами и памятнике коммунисту Семену Галицкому.
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Об этом сообщает Черновицкий городской совет.
«В Чистый четверг неравнодушные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому хламу не место в нашем прекрасном городе», — говорится в сообщении горсовета.
Отмечается, что сегодня демонтировали памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии — Семену Галицкому.
Кроме того, коммунальщики демонтировали скульптуру «красноармейцы в бою».
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