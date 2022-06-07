Враг наращивает силы. В Черном море более трех десятков ракет Калибр, которыми РФ обстреливала Львов и Одессу 7 июня, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Погрузка на подводную лодку Черноморского флота России в Южной бухте Севастополя, 25 мая (Фото:Крым.Реалии)

В акватории Черного моря Россия удерживает пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 КРМБ типа Калибр, сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Из акватории Черного моря РФ обстреливала Львов и Одессу.

На брифинге во вторник, 7 июня, он заявил, что российские оккупанты блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

«Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа Калибр», — сказал на брифинге спикер Минобороны.

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По его словам, угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря для Украины сохраняется.

Мотузяник также сообщил, что Россия развертывает дополнительные силы ПВО в оккупированном Крыму.

«Российский агрессор наращивает систему ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, в северо-западной части полуострова в районах н.п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300», — сказал он.

Россия обстреливает Львов и Одессу, в частности, из Черного моря, используя ракеты типа Калибр.

31 мая спикер одесской Областной военной администрации Алексей Братчук заявил, что Россия пополнила ракетами Калибр фрегат Адмирал Макаров в Черном море. Угроза удара по Одессе и другим регионам Украины остается высокой.

Позже спикер Минобороны Александр Мотузяник заявил, что корабль-носитель может иметь на борту до восьми крылатых ракет типа Калибр.



Также 18 марта российские ракеты ударили по авиаремонтному заводу в районе Львовского аэропорта с Черного моря, один человек пострадал.

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