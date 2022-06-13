Суммарный залп — 36 ракет. В Черном море находятся шесть кораблей РФ — Минобороны Украины 13 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль в Черном море (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Черном море находятся шесть российских кораблей с возможным суммарным ракетным залпом до 36 ракет.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре Украина — Укринформ.

Он подчеркнул, что они готовы нанести ракетные удары.

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Мотузяник отметил, что российские военные корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Ведут разведку и пытаются оказывать огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

Оккупанты также продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-восточной части Черного моря.

10 июня представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что российские захватчики усилили свою группировку в Черном море еще одной подводной лодкой с крылатыми ракетами.

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