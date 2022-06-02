В Черном море находятся два корабля РФ с крылатыми ракетами — командование Юг

2 июня, 22:14
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Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)

Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)

В Черном море сейчас находятся два корабля РФ с крылатыми ракетами, сообщило 2 июня оперативное командование Юг.

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«В Черном море сейчас находятся два российских корабля — носители крылатых ракет — и три больших десантных корабля направляются к пункту базирования в Севастополе. Остальные единицы рашистского черноморского флота сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

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По данным командования Юг, в Одесской области остается угроза выброса на берег морских мин.

В командовании также сообщили, что в их операционной зоне «обстановка — стабильно напряженная».

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Черное море Российский корабль Война России против Украины

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