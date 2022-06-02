В Черном море находятся два корабля РФ с крылатыми ракетами — командование Юг
Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)
В Черном море сейчас находятся два корабля РФ с крылатыми ракетами, сообщило 2 июня оперативное командование Юг.
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«В Черном море сейчас находятся два российских корабля — носители крылатых ракет — и три больших десантных корабля направляются к пункту базирования в Севастополе. Остальные единицы рашистского черноморского флота сосредоточены в базах временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.
По данным командования Юг, в Одесской области остается угроза выброса на берег морских мин.
В командовании также сообщили, что в их операционной зоне «обстановка — стабильно напряженная».
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