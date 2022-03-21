В Черниговской области российские оккупанты похищают представителей местных властей — ОГА 21 марта, 11:25 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Чаус (Фото:Facebook/Viacheslav Chaus via REUTERS)

В Черниговской области российские оккупанты прибегают к похищениям и незаконному содержанию жителей.

Об этом сообщил глава Черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории.

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Чаус заявил, что в воскресенье, 20 марта в селе Андреевка Михаило-Коцюбинской громады россияне задержали старосту (по обновленной информации на утро 21 марта, его отпустили). Также задержали местную депутатку, директора школы.

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Оккупанты также задержали старосту села Гремяч Новгород-Северской громады и, по данным местных жителей, вывезли военной техникой на территорию РФ.

В селе Новая Басань одноименной общины сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.

Вся эта информация проверяется.

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