В Черниговской области российские оккупанты похищают представителей местных властей — ОГА
Вячеслав Чаус (Фото:Facebook/Viacheslav Chaus via REUTERS)
В Черниговской области российские оккупанты прибегают к похищениям и незаконному содержанию жителей.
Об этом сообщил глава Черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории.
Чаус заявил, что в воскресенье, 20 марта в селе Андреевка Михаило-Коцюбинской громады россияне задержали старосту (по обновленной информации на утро 21 марта, его отпустили). Также задержали местную депутатку, директора школы.
Оккупанты также задержали старосту села Гремяч Новгород-Северской громады и, по данным местных жителей, вывезли военной техникой на территорию РФ.
В селе Новая Басань одноименной общины сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.
Вся эта информация проверяется.
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