В Черниговской области объявили подозрение российскому военному, который убил гражданского, а еще двоих ранил
Обстрел Черниговской области, 20 мая (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры Черниговской области заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в феврале в селе Харкове Прилукского района российский военнослужащий убил мирного жителя выстрелом в голову из огнестрельного оружия во дворе дома погибшего. После этого российский военный преступник выстрелил еще несколько раз из пистолета в сторону двух гражданских, пытавшихся спастись, и ранил их.
В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование этого уголовного дела продолжается.
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