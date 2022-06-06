В Черниговской области объявили подозрение российскому военному, который убил гражданского, а еще двоих ранил

6 июня, 16:24
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Обстрел Черниговской области, 20 мая (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Обстрел Черниговской области, 20 мая (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры Черниговской области заочно сообщили о подозрении одному из военнослужащих вооруженных сил России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале в селе Харкове Прилукского района российский военнослужащий убил мирного жителя выстрелом в голову из огнестрельного оружия во дворе дома погибшего. После этого российский военный преступник выстрелил еще несколько раз из пистолета в сторону двух гражданских, пытавшихся спастись, и ранил их.

Видео дня

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование этого уголовного дела продолжается.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Черниговская область Военное преступление Военные преступления Война России против Украины

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