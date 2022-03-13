В Чернигове в результате авиаудара оккупантов по общежитию один человек погиб и один пострадал — фото и видео 13 марта, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара российских войск в Чернигове (Фото:ГСЧС)

В Чернигове 13 марта в 5:46 в результате авиаудара российских оккупантов было разрушено здание общежития. Один человек погиб, один — травмирован.

Как сообщили в ГСЧС, произошло разрушение со второго по девятый этаж, последовало горение девятиэтажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, группа пиротехнических работ и подводного разминирования.



По предварительной информации, семь человек спасены. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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