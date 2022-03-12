ПВО успешно срабатывает. В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов — ОГА
Российские оккупанты выпускают ракеты по Украине (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)
В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Табурец.
По его словам, система ПВО успешно срабатывает в области.
«Вечером над нашей территорией сбита ракета. Ее обломки упали во двор, повредив дом и несколько автомобилей. Но пострадавших среди населения нет благодаря своевременному оповещению и слаженной реакции общины», — написал он.
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