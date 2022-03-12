ПВО успешно срабатывает. В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов — ОГА

12 марта, 10:53
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Российские оккупанты выпускают ракеты по Украине (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты выпускают ракеты по Украине (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Табурец.

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По его словам, система ПВО успешно срабатывает в области.

«Вечером над нашей территорией сбита ракета. Ее обломки упали во двор, повредив дом и несколько автомобилей. Но пострадавших среди населения нет благодаря своевременному оповещению и слаженной реакции общины», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черкасская область Ракета Война России против Украины

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