ПВО успешно срабатывает. В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов — ОГА 12 марта, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты выпускают ракеты по Украине (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

В Черкасской области сбили ракету российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Игорь Табурец.

По его словам, система ПВО успешно срабатывает в области.

«Вечером над нашей территорией сбита ракета. Ее обломки упали во двор, повредив дом и несколько автомобилей. Но пострадавших среди населения нет благодаря своевременному оповещению и слаженной реакции общины», — написал он.

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