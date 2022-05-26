В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их «добровольцами» в Украину — правозащитники
Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Чеченские правозащитные организации и местные блогеры рассказали о случаях похищения жителей Чечни. Похищенных заставляют подписывать контракт, после чего их отправляют воевать против Украины в качестве «добровольцев».
Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Отмечается, что похищенным угрожают «тайными» тюрьмами в случае отказа.
О случаях похищения также сообщает и оппозиционное движение 1ADAT. По его данным, в Чечне есть несколько нелегальных тюрем, в которых содержат более сотни человек.
Правозащитная ассоциация Вайфонд также заявила, что к ним поступили десятки жалоб от жителей страны, которые сообщили о принудительной мобилизации. Более того, среди тех кого заставляют воевать против Украины, есть люди с инвалидностью.
«Им и их семьям угрожают, заставляя подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда», — отмечают в Вайфонде.
Как отметил блогер Ислам Белокиев, к правозащитникам обращается лишь малая часть пострадавших.
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