Шансы окружить Киев снижаются. Украинцы могут окружить россиян в Буче и Ирпине — разведка Британии
Украина усиливает давление на российских захватчиков — Минобороны Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ)
В результате успешных контратак украинские защитники могут окружить российских оккупантов в Буче и Ирпене, сообщает разведка британского Минобороны.
В своем аккаунте в Twitter ведомство указывает, что Украина усиливает давление на российских захватчиков к северо-востоку от Киева.
Отмечается, что на этом направлении оккупанты уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.
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При этом украинские силы проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и, вероятно, подчеркивает Минобороны Британии, отбили Макаров и Мощун.
Как говорится в сообщении, вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность россиян реорганизоваться и возобновить наступление на Киев.
Сообщалось, что ВСУ взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
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