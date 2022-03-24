Шансы окружить Киев снижаются. Украинцы могут окружить россиян в Буче и Ирпине — разведка Британии

24 марта, 02:49
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Украина усиливает давление на российских захватчиков — Минобороны Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина усиливает давление на российских захватчиков — Минобороны Великобритании (Фото:Генштаб ВСУ)

В результате успешных контратак украинские защитники могут окружить российских оккупантов в Буче и Ирпене, сообщает разведка британского Минобороны.

В своем аккаунте в Twitter ведомство указывает, что Украина усиливает давление на российских захватчиков к северо-востоку от Киева.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506753922224074756

Отмечается, что на этом направлении оккупанты уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.

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При этом украинские силы проводят успешные контратаки на российские позиции в городах на окраинах столицы и, вероятно, подчеркивает Минобороны Британии, отбили Макаров и Мощун.

Как говорится в сообщении, вполне вероятно, что успешные контратаки Украины подорвут способность россиян реорганизоваться и возобновить наступление на Киев.

Сообщалось, что ВСУ взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Разведка Буча Окружение Ирпень Война России против Украины

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