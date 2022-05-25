В Бучанском районе полиция обнаружила еще одно тело мирного жителя 25 мая, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты убили мирного жителя возле села Любимовка (Фото:Скриншот видео Андрей Небытов / Telegram)

Тело еще одного мирного жителя, убитого российскими военными, было найдено в Бучанском районе Киевской области. Мужчина считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он уточнил, что тело мужчины было найдено возле села Любимовка. Там находился блокпост оккупантов.

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«Самодельный крест из ветвей и медицинских бинтов нашли в лесу рядом с селом Любимовка. Именно здесь находился блокпост оккупантов», — проинформировал Небытов.

В могиле полицейские обнаружили тело 45-летнего мужчины, а также его паспорт. Выяснилось, что убитый житель села Гуровщина еще с 18 марта считался пропавшим без вести. Во время оккупации мужчина ушел из дома через лес в соседнее село и скрылся. В настоящее время тело убитого направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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