В боях за Мариуполь погиб один из основателей Pizza Veterano Рафаэль Агаев

9 апреля, 04:43
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Вагиф Алиев воевал за Украину в Мариуполе (Фото:Леонид Остальцев/Facebook)

Вагиф Алиев воевал за Украину в Мариуполе (Фото:Леонид Остальцев/Facebook)

В пятницу, 8 апреля, в боях за Мариуполь погиб Рафаэль Агаев, который воевал в составе морской пехоты.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Он также был одним из основателей Pizza Veterano. О его гибели сообщил сооснователь пиццерии Леонид Остальцев.

«Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнование родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся», — сообщил Остальцев.

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https://www.facebook.com/diliriya/posts/5083368028422747
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Генштаб сообщает, что россияне сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир ужаснется, когда станут известны последствия зверств оккупантов в городе.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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