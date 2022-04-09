В боях за Мариуполь погиб один из основателей Pizza Veterano Рафаэль Агаев 9 апреля, 04:43 Цей матеріал також доступний українською Вагиф Алиев воевал за Украину в Мариуполе (Фото:Леонид Остальцев/Facebook)

В пятницу, 8 апреля, в боях за Мариуполь погиб Рафаэль Агаев, который воевал в составе морской пехоты.

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Он также был одним из основателей Pizza Veterano. О его гибели сообщил сооснователь пиццерии Леонид Остальцев.

«Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнование родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся», — сообщил Остальцев.

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Генштаб сообщает, что россияне сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир ужаснется, когда станут известны последствия зверств оккупантов в городе.



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