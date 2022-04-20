В Бородянке завершили разбирать завалы: обнаружили тела 41 погибшего 20 апреля, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Женщина держит кота в Бородянке, позади нее — разрушенные в результате бомбардировок российских оккупантов дома (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В поселке Бородянка Киевской области спасатели разобрали все завалы разрушенных во время боевых действий зданий. Всего обнаружили 41 погибшего.

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Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Суспільне.

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Во время боевых действий было полностью уничтожено восемь многоэтажных домов, еще 32 были частично повреждены.

«На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожено полностью. Частично разрушены или получили поражения еще около 450 домов», — добавил он.

По его словам, из-под завалов достали 41 человека.

«Тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек», — отметил председатель.

Также оккупанты не позволяли похоронить людей и даже забрать тела в течение 10−15 дней.

«Нужно было идти в комендатуру, с кем-то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено», — рассказал он.

Кроме того, глава сельсовета добавил, что в случае неповиновения россияне могли расстрелять людей.

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