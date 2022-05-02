«Маленькое чудо». В Бородянке спасли кота, который оказался на седьмом этаже разрушенного дома 2 мая, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Люди спасли кота в Бородянке (Фото:ГСЧС / Twitter)

В Бородянке Киевской области, которую освободили 1 апреля от российских оккупантов, спасли кота, который застрял на седьмом этаже разрушенного дома.

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Видео спасения пушистого показали спасатели.

Животное чудом выжило после разрушения сооружения.

«Сегодня же у кота второй день рождения — кота успешно эвакуировали», — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Видео дня

Спасатели же назвали это «маленьким чудом».

«В поселке, где до сих пор чувствуется запах смерти, случилось маленькое чудо», — говорится в сообщении.

1 апреля подразделения ВСУ освободили Бородянку Киевской области от российских оккупантов.

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