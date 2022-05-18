«Какое-то время будем в тупике». В ближайшие недели особых успехов на поле боя не будет — НАТО

18 мая, 22:00
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

НАТО не ожидает значительных успехов ни для одной из сторон в ближайшие недели, заявил CNN военный представитель НАТО, знакомый с разведданными.

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Он сказал, что ситуация будет находится «в тупике» какое-то время.

«Я думаю, что на какое-то время мы будем в тупике», — сказал чиновник.

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По словам чиновника, текущая дискуссия в НАТО заключается в том, что импульс значительно сместился в пользу Украины.

«Я думаю, что они могли бы (Украина отвоевать Крым и Донбасс- ред.), да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю», — сказал чиновник.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Война России против Украины

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