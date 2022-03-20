Оккупанты не пускают в Бердянск колонну для эвакуации жителей Мариуполя 20 марта, 02:20 Цей матеріал також доступний українською Мирные жители выезжают из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативный штаб Бердянского исполкома сообщил, что российские оккупанты не пропустили в Бердянск автобусы, которые должны были вывезти из Мариуполя мирных жителей.



В исполкоме отметили, что эвакуация на 20 марта остается под вопросом.

«Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя выехала в город Бердянск из Запорожья. Колонна была остановлена на кольце перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трёх километрах от города. Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, которые выехали из Запорожья в 11:00», — сообщили в исполкоме.

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19 марта во второй половине дня в Запорожье прибыли 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя, который преступно обстреливается войсками РФ. Из них 648 — дети.



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