Оккупанты не пускают в Бердянск колонну для эвакуации жителей Мариуполя

20 марта, 02:20
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Мирные жители выезжают из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мирные жители выезжают из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативный штаб Бердянского исполкома сообщил, что российские оккупанты не пропустили в Бердянск автобусы, которые должны были вывезти из Мариуполя мирных жителей.

В исполкоме отметили, что эвакуация на 20 марта остается под вопросом.

«Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя выехала в город Бердянск из Запорожья. Колонна была остановлена на кольце перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трёх километрах от города. Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, которые выехали из Запорожья в 11:00», — сообщили в исполкоме.

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19 марта во второй половине дня в Запорожье прибыли 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя, который преступно обстреливается войсками РФ. Из них 648 — дети.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Запорожская область Бердянск Война России против Украины

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