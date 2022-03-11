В результате авиаудара оккупантов по Барышевке пострадали шесть человек, частично уничтожена инфраструктура — фото и видео

11 марта, 11:47
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Последствия обстрелов российских оккупантов в Барышевке (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрелов российских оккупантов в Барышевке (Фото:ГСЧС)

В пгт Барышевка Киевской области 11 марта в результате авиаудара российских оккупантов были травмированы шесть человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Также были повреждены многоквартирные жилые дома, частично уничтожена и повреждена инфраструктура. Спасатели разбирают завалы и оказывают помощь населению.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Киевская область ГСЧС Война России против Украины

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