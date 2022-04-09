Семья из Авдеевки погибла после обстрела российских оккупантов

9 апреля, 00:53
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Последствия обстрелов оккупантов в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов оккупантов в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрелов российских оккупантов в Авдеевке погибла семья из четырех человек.

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Кириленко отметил. что оккупанты обстреливают практически всю область у линии фронта. Под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая громады.

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«Утром россияне совершили еще одно военное преступление — убили целую семью в Авдеевке. Четыре человека — для врага это просто очередной исполненный приказ, несколько уничтоженных мишеней. Для нас — потеря и трагедия. И мы не остановимся, пока каждый убийца не будет наказан», — заявил Кириленко.

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5 апреля в результате обстрела Авдеевки погибло два человека, еще четыре получили ранения.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Авдеевка Павел Кириленко Война России против Украины

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