Семья из Авдеевки погибла после обстрела российских оккупантов 9 апреля, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Авдеевке (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате обстрелов российских оккупантов в Авдеевке погибла семья из четырех человек.



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Кириленко отметил. что оккупанты обстреливают практически всю область у линии фронта. Под вражеским огнем Очертинская, Марьинская, Авдеевская, Угледарская, Торецкая громады.

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«Утром россияне совершили еще одно военное преступление — убили целую семью в Авдеевке. Четыре человека — для врага это просто очередной исполненный приказ, несколько уничтоженных мишеней. Для нас — потеря и трагедия. И мы не остановимся, пока каждый убийца не будет наказан», — заявил Кириленко.

5 апреля в результате обстрела Авдеевки погибло два человека, еще четыре получили ранения.

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