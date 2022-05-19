«Элита» российских силовиков понимает, что война проиграна — Bellingcat 19 мая, 00:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники на фоне уничтоженной техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что среди «элиты» российских силовиков присутствует понимание, что война России против Украины уже проиграна.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

По мнению Грозева, данные силовики «владеют достоверной информацией» и военная доктрина была построена на том, что «победа будет достигнута за неделю».

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«Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Потому что война доктринально была оформлена как то, что нужно закончить в течение одной недели. Происходящее сейчас — это какая-то „вторая“ война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шанс на выигрыш во второй войне также не гарантирован. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, от тех, кто достаточно информирован и свободнее может выражать свое мнение», — заявил Грозев.

Он также считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отдаст приказ о применении ядерного оружия до того, как будет уверен, что распоряжение будет выполнено. Грозев отмечает, что отказ применить оружие «будет сигналом с госперевороту».

«Этот отказ будет триггером, вероятнее всего, госпереворота, потому что после отказа даже одного из этой пирамиды ответственности выполнить приказ царя все очень быстро пойдет вниз. Чтобы Путин принял решение отдать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все цепочкой выполнят приказ. Ибо он понимает, что если даже один из пяти, кто должен последовательно нажать на кнопки, не выполнит приказ — это будет сигналом неповиновения и, возможно, даже физической смерти его самого», — заявил Грозев.

Ранее Грозев заявил, что российский диктатор Путин «уже никому не доверяет» и решил стать реальным верховным главнокомандующим в войне с Украиной.

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