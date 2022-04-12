Вертолеты и беспилотники. ВСУ уничтожили за сутки семь воздушных целей оккупантов
Уничтоженный самолет оккупантов (Фото:Командование Воздушных сил/Telegram)
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что за последние сутки были уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов.
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В частности, за последние сутки уничтожили один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.
«Истребители ВС ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника — патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск», — сообщили в ВСУ.
10 апреля Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбило российский бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.
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