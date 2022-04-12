Вертолеты и беспилотники. ВСУ уничтожили за сутки семь воздушных целей оккупантов

12 апреля, 01:31
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженный самолет оккупантов (Фото:Командование Воздушных сил/Telegram)

Уничтоженный самолет оккупантов (Фото:Командование Воздушных сил/Telegram)

Поддержи НВ

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что за последние сутки были уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

В частности, за последние сутки уничтожили один самолет, два вертолета, четыре беспилотных летательных аппарата.

Видео дня

«Истребители ВС ВСУ продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника — патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск», — сообщили в ВСУ.

Читайте также:
О защите украинского неба. Мифы и реальность

10 апреля Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбило российский бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X