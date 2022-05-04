Оккупанты берегут вертолеты и самолеты. Украинские защитники за сутки уничтожили 16 воздушных целей оккупантов

4 мая, 01:14
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Украинский летчик (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Украинский летчик (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за сутки, 3 мая, были уничтожены 16 воздушных целей российских оккупантов.

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«По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты», — сообщили в командовании.

Видео дня

Украинские военные подчеркнули, что «оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое ВСУ воздушное пространство».

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/366088125559142

Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VuJCrwN9Lvo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины

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