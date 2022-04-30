Два штурмовика и дроны. Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей оккупантов
Комплексы С-300, которые, в том числе, используют украинские военные (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
За сутки, 30 апреля, украинские защитники уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 30 апреля
Были сбиты:
- два штурмовика Су-25
- 7 БПЛА
Отмечается, что штурмовики были сбиты с помощью ПЗРК Стингер.
«Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов», — заявили в командовании.
29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.