Два штурмовика и дроны. Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей оккупантов

30 апреля, 23:19
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Комплексы С-300, которые, в том числе, используют украинские военные (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Комплексы С-300, которые, в том числе, используют украинские военные (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

За сутки, 30 апреля, украинские защитники уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Были сбиты:

  • два штурмовика Су-25
  • 7 БПЛА

Отмечается, что штурмовики были сбиты с помощью ПЗРК Стингер.

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«Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов», — заявили в командовании.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/363923722442249

29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск.

https://www.youtube.com/watch?v=VuJCrwN9Lvo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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