Два штурмовика и дроны. Украинские защитники за сутки уничтожили девять воздушных целей оккупантов 30 апреля, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Комплексы С-300, которые, в том числе, используют украинские военные (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

За сутки, 30 апреля, украинские защитники уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Были сбиты:

два штурмовика Су-25

7 БПЛА

Отмечается, что штурмовики были сбиты с помощью ПЗРК Стингер.

«Приятно, что все эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК как отечественного, так и иностранного производства осваивают все больше бойцов», — заявили в командовании.



Видео дня

29 апреля украинские военные уничтожили 10 воздушных целей российских оккупационных войск.



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