ВСУ уничтожили как минимум один современный российский танк Т-90М — британская разведка 7 мая, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Британская разведка сообщила, что ВСУ уничтожили как минимум один современный российский танк Т-90М (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным британской разведки, ВСУ уничтожили по меньшей мере один самый современный российский Т-90М.

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В ведомстве заявили, что Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и усовершенствованные системы спутниковой навигации.

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Разведка сообщила, что около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине.

Британская разведка добавила, что война в Украине наносит тяжелый урон некоторым из наиболее боеспособных подразделений и самых современных возможностей страны-агрессора. России потребуется много времени и средств для восстановления своих вооруженных сил после этой войны.

«Особенно сложно будет заменить модернизированное и передовое оборудование из-за санкций, ограничивающих доступ России к важнейшим микроэлектронным компонентам», — заявили в ведомстве.

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