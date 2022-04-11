«Пылало 2,5 часа». Глава Луганской ОВА сообщил подробности уничтожения склада боеприпасов оккупантов
Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян на оккупированной территории региона (Фото:Скриншот видео Сергей Гайдай/Telegram)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил уничтожение склада боеприпасов российских оккупантов украинскими военными.
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По его словам, склад находился возле одного из оккупированных населенных пунктов Луганской области.
«То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор — ложь. А у нас маленькая Победа — пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей», — добавил Гайдай.
Он также опубликовал видео пожара на складе оккупантов.
Накануне Оперативно-тактическая группировка Восток сообщила, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов. Детали не сообщались.
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