Украинские военные уничтожили комплекс оккупантов, которым «глушили» нашу связь в Харьковской области — ОГА 25 марта, 21:55 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Харькова (Фото:Леонид Логвиненко / Facebook)

Украинские военнослужащие уничтожили российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, которым оккупанты «глушили» нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, а также вели разведывательные работы.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Это мощная операция, за которую мы все благодарны нашим непобедимым бойцам. Вместе с вражеским комплексом ВСУ уничтожили около 50 врагов, которые непосредственно работали с техникой», ㅡ написал он.

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Синегубов рассказал, что утром 25 марта в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты.

Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из «Л/ДНР».

«Наши военные отмечают нищую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них состояние наркотического и алкогольного опьянения» и полную деморализованность", — говорится в сообщении.

Также, по данным Синегубова, мобильные подразделения ВСУ в Харьковском районе уничтожили артиллерией вражеский вертолет, стоявший прямо на земле.