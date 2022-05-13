Укроборонпром восстановил захваченной техники оккупантов на 1,5 миллиарда гривен 13 мая, 04:49 Цей матеріал також доступний українською Трофейная техника, которую захватили ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Предприятия Укроборонпрома с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину уже восстановили трофейной техники на 1,5 миллиарда гривен.



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«Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. Предприятиями Укроборонпрома восстановлена трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен», — сообщили на предприятии.



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Отмечается, что сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 миллиардов гривен.

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