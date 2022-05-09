Украинские военнослужащие показали «парад» к 9 мая на трофейных танках оккупантов

9 мая, 22:17
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Украинские военнослужащие на трофейных танках (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военнослужащие на трофейных танках (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 9 мая

В частности, украинские военнослужащие решили устроить военный «парад», используя трофейные танки.

«День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока — устраиваем военный „парад“ на трофейных российских танках по переднему краю», — говорится в сообщении.

Видео дня

В общей сложности 93 ОМБр имеет два трофейных Т-80БВМ и один Т-80БВ.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1838833232980125
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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