Украинские военнослужащие показали «парад» к 9 мая на трофейных танках оккупантов 9 мая, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на трофейных танках (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр продемонстрировала, как использует трофейные танки, добытые в бою против российских оккупантов.

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В частности, украинские военнослужащие решили устроить военный «парад», используя трофейные танки.

«День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока — устраиваем военный „парад“ на трофейных российских танках по переднему краю», — говорится в сообщении.

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В общей сложности 93 ОМБр имеет два трофейных Т-80БВМ и один Т-80БВ.

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