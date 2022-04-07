Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты России при попытке попасть в Приднестровье — ВСУ

7 апреля, 22:28
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Украинский ЗРК Тор (Фото:via wikipedia)

Украинский ЗРК Тор (Фото:via wikipedia)

Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Укринформ.

ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.

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«Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь», — заверил полковник.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Приднестровье Война России против Украины ПВО Украины

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