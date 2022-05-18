Украинские десантники навсегда «приземлили» вражеский беспилотник
Российский беспилотник (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)
Украинские десантники показали фото уничтоженного накануне современного российского беспилотника.
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Об этом сообщает пресс-центр командования ДШВ.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421−08 был навсегда «приземлен» расчетом зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ.
Этот тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и так далее.
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