Украинские десантники навсегда «приземлили» вражеский беспилотник

18 мая, 18:16
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Российский беспилотник (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Российский беспилотник (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook)

Украинские десантники показали фото уничтоженного накануне современного российского беспилотника.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает пресс-центр командования ДШВ.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421−08 был навсегда «приземлен» расчетом зенитно-ракетного комплекса Стрела-10 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ.

Видео дня

Этот тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и так далее.

https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/373580188149309
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беспилотник Беспилотники Российские беспилотники Война России против Украины

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