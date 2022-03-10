Поставки летального оружия продолжаются. Украинские военные захватили еще десять российских танков 10 марта, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Еще десять российских танков будут служить ВСУ (иллюстративное фото) (Фото:пресс-служба Минобороны РФ)

В результате боя с оккупантами в Черниговской области украинские защитники получили десять рабочих российских танков, ЗРК и бронированную эвакуационную машину. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Север в Facebook.

«Сегодня в Черниговской области одно из подразделений ОК Север провело сражение с превосходящими силами противника. В результате этого боя у нас теперь есть десять рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированная эвакуационная машина. Верьте в своих защитников! Вместе — к победе!» — сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, за две недели полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), 335 танков и 49 самолетов.

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