Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад — Данилов 6 июня, 18:54 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать шесть новых бригад, а это — 25 тысяч военных.

Об этом в интервью Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников», — сказал Данилов.

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Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80 км, а не на 300 км.

Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского блицкрига.

Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.

«Россия — большая по размерам страна, и у нее есть много пушечного мяса, которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы, он не может быть очень быстрым», — сказал Данилов.

1 июня в Минобороны заявили, что не объявляют об успехах в контрнаступлении ВСУ, пока украинские военные окончательно не закрепятся на новых позициях, чтоб не активизировать врага.

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