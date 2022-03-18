Украинцев предупредили о новой опасной SMS-рассылке

18 марта, 19:39
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Телефон (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Телефон (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

Украинцам начали поступать SMS-сообщения о якобы начислении денег, где также указана ссылка. Граждан просят игнорировать такие сообщения и не переходить на сторонние сайты.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Украинцам стало приходить сообщение на телефон с текстом: „Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…“ и далее идет ссылка. Ни в коем случае не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан», — предупредили в центре.

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Единовременная денежная помощь предпринимателям в размере 6 500 гривен через Дія приходит на счет банка пользователя.

«Уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию. Не переходите по каким-либо сомнительным ссылкам, не проверяя их. Всегда лучше позвонить на горячую линию того учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного оповещения», — напоминают специалисты.

https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/135277479021326
Редактор: Евгений Василенко

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