В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы 21 марта, 19:18 Цей матеріал також доступний українською Видеорегистратор (Фото:infocity.az / pixabay)

В Украине водителям автомобилей и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В частности, нельзя осуществлять фото и видеосъемку:

дорог общего пользования;

объектов общего назначения;

объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

размещение, сосредоточение или перемещение воинских частей ( подразделений) сил обороны.



Видео дня

Запрет действует для всех регионов страны, особенно для тех, где происходят боевые действия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.