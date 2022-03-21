В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы
Видеорегистратор (Фото:infocity.az / pixabay)
В Украине водителям автомобилей и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы из-за полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
В частности, нельзя осуществлять фото и видеосъемку:
- дорог общего пользования;
- объектов общего назначения;
- объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
- размещение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
Запрет действует для всех регионов страны, особенно для тех, где происходят боевые действия.
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