В Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

21 марта, 19:18
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Видеорегистратор (Фото:infocity.az / pixabay)

Видеорегистратор (Фото:infocity.az / pixabay)

В Украине водителям автомобилей и мотоциклов запретили использовать видеорегистраторы из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В частности, нельзя осуществлять фото и видеосъемку:

  • дорог общего пользования;
  • объектов общего назначения;
  • объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;
  • размещение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.
Видео дня

Запрет действует для всех регионов страны, особенно для тех, где происходят боевые действия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Автомобиль Российская агрессия МВД Украины Водитель Авторегистратор Война России против Украины

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