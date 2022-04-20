Украина проверяет применение Россией химического оружия — Зеленский 20 апреля, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что битва на Донбассе является новой военной целью российских оккупантов. Также он добавил, сейчас проверяется применение россиянами химического оружия.

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В эфире BFM он заявил, что российские войска еще не мобилизовали все свои средства в этой борьбе.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия. В частности, применение такого оружия должно быть рассмотрено в международных судах.

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Президент уверяет, что Украина сейчас проверяет применение россиянами химического оружия.

«Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как», — заверил он.

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Позже лидер Азова Андрей Билецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе и пострадали три человека.

В Пентагоне заявили, что у них пока нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен реагировать превентивно.

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