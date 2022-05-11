Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников на Азовстали — Верещук

11 мая, 21:13
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Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина предложила России обменять тяжелораненых военнослужащих из Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Переговоры продолжаются.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что Россия не соглашается на процедуру extraction, поэтому Украина ищет другие варианты.

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«Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из Азовстали по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных», — заявила она.

https://www.youtube.com/watch?v=pajNERyUM6s

Верещук добавила, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Обмен пленными Ирина Верещук Война России против Украины

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