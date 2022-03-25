Более 10 тысяч тонн. Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи за сутки

25 марта, 19:16
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Гуманитарная помощь Украине (иллюстративное фото) (Фото:Державна митна служба України / facebook)

Гуманитарная помощь Украине (иллюстративное фото) (Фото:Державна митна служба України / facebook)

За прошедшие сутки, 24 марта, Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи — более 10 тысяч тонн.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За все время полномасштабного вторжения России оформлено уже 138 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 3000 транспортных средств.

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Ранее правительство значительно упростило процедуру таможенного оформления гуманитарной помощи, чтобы она была максимально быстрой и эффективной.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Гуманитарная помощь Гуманитарная миссия Таможенники Война России против Украины

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