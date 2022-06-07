В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы, на очереди еще столько же 7 июня, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Украина получила военную помощь из Литвы — 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он уточнил, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 на пути в нашу страну.

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«25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются», — написал он.

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