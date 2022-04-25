Украина подготовила базу документов для военного трибунала над РФ

25 апреля, 14:23
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Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

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Украина оперативно подготовила нормативно-правовую базу, проекты уставных документов для скорейшего запуска работы специального трибунала по расследованию преступлений агрессии РФ.

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Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

«В настоящее время проводятся консультации с государствами-партнерами, международными организациями, определяется оптимальный формат основания и работы трибунала», — сообщил он.

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Смирнов отметил, что идею основания трибунала над РФ поддержали сотни европейских и мировых интеллектуалов, ведущие юристы-международники, общественные деятели, подписавшие заявление о необходимости его создания.

Как проинформировал Андрей Смирнов, при координации ОПУ совместно с украинскими органами досудебного расследования, разведывательными органами и Министерством цифровой трансформации проводится ежедневная работа по подготовке Книги палачей. Это сборник сведений о каждом российском военном преступнике, причастном к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины.

«Исследуется, проверяется и верифицируется огромный массив информации, который впоследствии будет доступен нашим гражданам и всему цивилизованному миру», — рассказал заместитель руководителя ОПУ.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Международный трибунал Военные преступления РФ Война России против Украины

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