Украина подготовила базу документов для военного трибунала над РФ 25 апреля, 14:23 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, преступно разрушенный российскими захватчиками, 15 апреля (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Украина оперативно подготовила нормативно-правовую базу, проекты уставных документов для скорейшего запуска работы специального трибунала по расследованию преступлений агрессии РФ.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.



«В настоящее время проводятся консультации с государствами-партнерами, международными организациями, определяется оптимальный формат основания и работы трибунала», — сообщил он.

Видео дня

Смирнов отметил, что идею основания трибунала над РФ поддержали сотни европейских и мировых интеллектуалов, ведущие юристы-международники, общественные деятели, подписавшие заявление о необходимости его создания.

Как проинформировал Андрей Смирнов, при координации ОПУ совместно с украинскими органами досудебного расследования, разведывательными органами и Министерством цифровой трансформации проводится ежедневная работа по подготовке Книги палачей. Это сборник сведений о каждом российском военном преступнике, причастном к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины.

«Исследуется, проверяется и верифицируется огромный массив информации, который впоследствии будет доступен нашим гражданам и всему цивилизованному миру», — рассказал заместитель руководителя ОПУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.