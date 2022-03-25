Все ключевые и большие города Донецкой области находятся под контролем Украины — глава ОГА
Украинские военнослужащие (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)
Украинские власти и вооруженные силы контролируют все крупные и ключевые города в Донецкой области.
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.
«Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил и украинской власти. Из города Волноваха, за который продолжались бои две недели назад, Вооруженные силы отошли. Сейчас этого населенного пункта с его инфраструктурой не существует. Разбито большинство зданий и объектов инфраструктуры. И было переформатирование и перебазирование на другие позиции Вооруженных сил», — сказал Кириленко.
При этом он уточнил, что другие населенные пункты, в том числе «многострадальный город-герой Мариуполь», удерживают украинские военнослужащие.