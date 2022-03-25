Все ключевые и большие города Донецкой области находятся под контролем Украины — глава ОГА

25 марта, 21:13
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Украинские военнослужащие (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинские власти и вооруженные силы контролируют все крупные и ключевые города в Донецкой области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

«Ключевые города и все крупные города находятся под контролем украинских Вооруженных сил и украинской власти. Из города Волноваха, за который продолжались бои две недели назад, Вооруженные силы отошли. Сейчас этого населенного пункта с его инфраструктурой не существует. Разбито большинство зданий и объектов инфраструктуры. И было переформатирование и перебазирование на другие позиции Вооруженных сил», — сказал Кириленко.

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При этом он уточнил, что другие населенные пункты, в том числе «многострадальный город-герой Мариуполь», удерживают украинские военнослужащие.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Павел Кириленко Война России против Украины

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