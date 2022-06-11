Украина контролирует треть Северодонецка, в городе идут бои — мэр
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
По состоянию на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных сил Украины находится третья часть Северодонецка.
Об этом заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в комментарии BBC.
Он подчеркнул, что в городе идут острые уличные бои.
«На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбардировками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, в близлежащих жилых кварталах идут бои. Проводятся военные операции, пытаются оттеснить российских военных», — отметил он.
По словам Стрюка, сейчас главной проблемой ВСУ в городе является нехватка ПВО и артиллерии. Российские военные постоянно свободно атакуют позиции украинцев с воздуха.
Также он добавил, что ситуация на территории завода Азот остается сложной.
«Территория Азота обстреляна и из воздуха, и из тяжелой артиллерии. Вчера взорвался цех обработки аммиака, взорвался склад с химикатами, он горит уже сутки», — рассказал Стрюк.
10 июня в Минобороны Украины заявили, что подразделения ВСУ держат оборону Северодонецка, а также укрепляют Лисичанск в ожидании штурма российских оккупантов.
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