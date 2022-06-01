Меморандум уже подписан. Украина и Польша планируют создать совместное предприятие по производству оружия

1 июня, 21:11
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Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль (Фото:Правительственный портал)

Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль (Фото:Правительственный портал)

Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

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Об этом сообщает Правительственный портал по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Совета министров Польши Матеуша Моравецкого.

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Стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран.

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Также подписаны декларации по развитию украинских общин как части плана послевоенного восстановления и взаимодействия пограничных служб, меморандум по усилению кооперации в сфере энергетики.

«Наши страны согласились с необходимостью увеличить трансграничную торговлю электроэнергией и восстановить линии электропередач Хмельницкой АЭС — Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу», — отметил Шмигаль.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zr5dss31Tk
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Польша Оружие Российская агрессия Военная помощь Матеуш Моравецкий Денис Шмыгаль Война России против Украины

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