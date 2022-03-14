Российские военные сознательно убили журналиста в Ирпене — Зеленский 14 марта, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты сознательно убили журналиста Time в Ирпене.

«Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают», — заявил президент.

13 марта в Ирпене российские оккупанты расстреляли журналиста из США Брента Рено, ранее работавшего в New York Times. Еще два американских корреспондента были ранены.

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