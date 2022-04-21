У Украины сейчас больше танков на ходу, чем у россиян — The Washington Post 21 апреля, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На данный момент Украина имеет больше танков на ходу, чем Россия, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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«Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем русские… и они, несомненно, имеют право их использовать», — сказал чиновник.

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Журналисты уточняют, что сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, так как Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном регионе Донбасса и вдоль южного побережья, где российские оккупанты продолжают окружать и обстреливать Мариуполь.

При этом преимущество Украины в танках — бронетехниках, которые являются мощным инструментом в наземных боях — является заметной точкой данных, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

Украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние. В Пентагоне заявляют, что Россия не была готова к сопротивлению Украины.

В то же время чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоборудуются и пополняются.

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