Twitter удалил более 50 тысяч лживых сообщений о войне России против Украины

17 марта, 03:50
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Последствия обстрела в Киеве (Фото:ГСЧС)

Последствия обстрела в Киеве (Фото:ГСЧС)

Социальная сеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч лживых твитов о войне России против Украины.

«Мы наблюдаем серьезное увеличение объема вводящего в заблуждение медийного контента или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, которые распространяются так, якобы эти события происходят в Украине», — заявила вице-президент по публичной политике Шинейд МакСуини.

Компания также заблокировала более 75 тысяч аккаунтов и будет маркировать государственные СМИ Украины и Беларуси.

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«Поскольку сокрушительная война против Украины продолжается, мы будем продолжать применять свой подход, сосредотачиваясь на уменьшении ущерба и получении надежной информации. Мы стремимся сделать это правильно и быть прозрачными в своей работе», — заявила МакСуини.

17 марта начался 22 день с начала российского вторжения в Украину.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Twitter Война России против Украины

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