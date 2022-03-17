Twitter удалил более 50 тысяч лживых сообщений о войне России против Украины 17 марта, 03:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела в Киеве (Фото:ГСЧС)

Социальная сеть Twitter удалила или обозначила как недостоверные более 50 тысяч лживых твитов о войне России против Украины.

«Мы наблюдаем серьезное увеличение объема вводящего в заблуждение медийного контента или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, которые распространяются так, якобы эти события происходят в Украине», — заявила вице-президент по публичной политике Шинейд МакСуини.



Компания также заблокировала более 75 тысяч аккаунтов и будет маркировать государственные СМИ Украины и Беларуси.

«Поскольку сокрушительная война против Украины продолжается, мы будем продолжать применять свой подход, сосредотачиваясь на уменьшении ущерба и получении надежной информации. Мы стремимся сделать это правильно и быть прозрачными в своей работе», — заявила МакСуини.



17 марта начался 22 день с начала российского вторжения в Украину.

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